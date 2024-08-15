Idosa tem braço amputado e fica em estado grave após ataque de cão no Rio

Uma idosa teve o braço amputado após ser atacada por um cachorro na casa em que trabalha no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A mulher de 60 anos tentava colocar uma focinheira no cão da raça American Staffordshire no momento do ataque. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A unidade de saúde informou, por meio de nota, que o estado de saúde dela é grave, e que mais detalhes ficam restritos aos familiares da vítima. A polícia vai ouvir o tutor do animal e testemunhas. "A polícia também vai requisitar o boletim de atendimento médico para análise. Diligências estão em andamento para apurar os fatos", informou a Polícia Civil, em nota.