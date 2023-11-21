Idosa morre e outros ficam feridos após casa desabar com explosão em MG

Uma casa desmoronou e deixou uma idosa morta e outros dois homens feridos em Poços de Caldas, Minas Gerais

Uma família foi atingida após uma casa desabar na manhã desta terça-feira (21), em Minas Gerais. Uma idosa de 98 morreu e outros dois homens ficaram feridos após o desabamento de sua casa. A residência fica na Avenida Aguai, em Poços de Caldas. O caso ocorreu por volta das 6h desta terça.

A possível causa do colapso seria a explosão do botijão de gás de cozinha. A Polícia Civil apura o acidente. Outros dois homens, de 48 e 80 anos, estão em estado grave. Eles estão internados no Hospital Santa Casa. O corpo da idosa foi encaminhado ao IML.