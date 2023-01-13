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Ataques em Brasília

Ibaneis diz à PF que Exército barrou desmonte de acampamento golpista

Governador afastado do Distrito Federal prestou depoimento nesta sexta (13) sobre ataques na praça dos Três Poderes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2023 às 20:16

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 20:16

BRASÍLIA - O governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou em depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (13) que o Exército impediu que as forças de segurança do DF desmontassem o acampamento em frente ao quartel-general de Brasília.
Segundo apurou a reportagem, Ibaneis disse que enviou equipes para o local, mas elas foram impedidas de realizar o trabalho pelo Comando Militar do Planalto.
Ibaneis Rocha, governador afastado do Distrito Federal
Ibaneis Rocha disse ter sido pego de surpresa pela inação da PM durante os atos golpistas em Brasília Crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Ele contou à PF que havia o objetivo de desmobilizar o acampamento até o dia 29 de dezembro, mas os bolsonaristas permaneceram no local com o veto da operação policial para o desmonte do acampamento.
Segundo relatos de pessoas com conhecimento do depoimento, Ibaneis soube da viagem de Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF, apenas no sábado (7).
O governador afastado relatou ter sido informado pelo próprio Torres quando ligou para cobrar explicações sobre o planejamento da segurança para os atos golpistas que ocorreriam no domingo (8).
Torres atendeu o telefone momentos após desembarcar nos Estados Unidos, conforme os relatos. Com a ausência do secretário, Ibaneis passou a tratar das ações de segurança com o então número 2 da pasta, o delegado Fernando de Sousa Oliveira.
Sobre a ação no domingo (8), Ibaneis repetiu o que já havia dito sobre ter sido informado de que tudo transcorria dentro da mais absoluta normalidade.
Ibaneis afirmou ao delegado responsável pelo caso ter sido pego de surpresa pela inação da PM e pelas imagens de policiais confraternizando com golpistas.

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De acordo com pessoas que acompanharam o relato, Ibaneis aproveitou para rebater a tese de que a PM teria escoltado os golpistas até a praça dos Três Poderes.
No depoimento, ele disse que a escolta é uma tática utilizada pelos policiais para conter os manifestantes.
Ibaneis foi afastado por 90 dias do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Na decisão, o ministro lista os motivos do afastamento. Entre eles, a "omissão e conivência" do governador com os atos golpistas que resultou na "ausência do necessário policiamento" da Polícia Militar do DF, a autorização para a entrada de ônibus de manifestantes em Brasília e a "total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército".
Ainda no domingo (8), Ibaneis gravou um vídeo para pedir desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos atos golpistas, disse estar monitorando a situação e que os manifestantes são "verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas".
"Quero me dirigir primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, à presidente do STF [Rosa Weber], a meu querido amigo Arthur Lira [presidente da Câmara], meu amigo Rodrigo Pacheco [presidente do Senado]", disse.
Na quarta (11), a defesa de Ibaneis encaminhou um memorial ao ministro Alexandre de Moraes e se colocou à disposição do ministro.
No documento, os advogados do governador afastado afirmam que o plano de ações de segurança pública para o domingo (8) foi sabotado, e que isso permitiu a invasão de golpistas às sedes dos três Poderes.

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