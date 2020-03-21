Hospital diz não ter sido notificado sobre divulgação de exames de Bolsonaro

Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nobrega/PR

O Ministério da Defesa informou na manhã deste sábado (21), que o Hospital das Forças Armadas (HFA) ainda não foi notificado da ordem judicial que determinou o repasse imediato da lista de pacientes infectados pelo novo coronavírus ao governo do Distrito Federal.

"Até o momento, o Hospital das Forças Armadas (HFA) não recebeu qualquer notificação por parte da Justiça", disse o ministério, em nota. Segundo a Defesa, "todas as notificações positivas para covid-19 estão sendo informadas como preconizado".

Os exames de autoridades do governo federal, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, foram realizados no HFA, em parceria com o laboratório privado Sabin. Bolsonaro afirmou que os testes resultaram negativo para o novo coronavírus.