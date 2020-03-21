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Forças Armadas

Hospital diz não ter sido notificado sobre divulgação de exames de Bolsonaro

'Até o momento, o Hospital das Forças Armadas (HFA) não recebeu qualquer notificação por parte da Justiça', disse o ministério, em nota. Segundo a Defesa, 'todas as notificações positivas para covid-19 estão sendo informadas como preconizado'

Publicado em 21 de Março de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 16:29
Jair Bolsonaro  Crédito: Isac Nobrega/PR
O Ministério da Defesa informou na manhã deste sábado (21), que o Hospital das Forças Armadas (HFA) ainda não foi notificado da ordem judicial que determinou o repasse imediato da lista de pacientes infectados pelo novo coronavírus ao governo do Distrito Federal.
"Até o momento, o Hospital das Forças Armadas (HFA) não recebeu qualquer notificação por parte da Justiça", disse o ministério, em nota. Segundo a Defesa, "todas as notificações positivas para covid-19 estão sendo informadas como preconizado".
Os exames de autoridades do governo federal, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, foram realizados no HFA, em parceria com o laboratório privado Sabin. Bolsonaro afirmou que os testes resultaram negativo para o novo coronavírus.
A reportagem do Estado pede há uma semana ao Palácio do Planalto acesso aos exames do presidente, mas não obteve resposta. Questionado pelo jornal nesta sexta-feira (19), Bolsonaro não respondeu se divulgaria o laudo completo dos exames que realizou e indicou que pode realizar outros testes se tiver recomendação médica. O presidente comparou a pandemia da covid-19, que já vitimou mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo, a uma "gripezinha". "Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar", disse.

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