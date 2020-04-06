Hospital de Curitiba tem 20 funcionários com novo coronavírus

Profissionais da saúde estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus Crédito: Freepik

O hospital Marcelino Champagnat, entidade da rede privada de assistência de Curitiba, confirmou que está com 20 dos seus funcionários diagnosticados com o novo coronavírus.

Segundo a instituição, dentre os infectados, dois estão internados e o restante está em isolamento domiciliar. O hospital conta com 700 colaboradores, dos quais 103 já foram atendidos com sintomas de gripe. Destes, 50 tiveram o teste negativo para a Covid-19. A entidade não informou o resultado dos exames dos outros 33 funcionários.

O hospital informou que preparou um pronto atendimento exclusivo para casos de sintomas gripais, por onde já passaram 594 pacientes com suspeita de Covid-19 desde o da 14 de março. Do total, 39 foram internados e 23 já foram liberados. Apenas 14 tiveram o teste confirmado para o novo coronavírus e oito aguardam confirmação. Não há mortes pela doença.

A capital paranaense confirmou nesta segunda-feira (6) as primeiras três mortes pelo novo coronavírus na cidade. As vítimas são duas mulheres, uma de 56 anos e outra de 87 anos, e um homem de 94 anos. Todos possuíam comorbidades.