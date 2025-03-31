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Brutal

Homem retira silicone da mulher com faca e é preso pela polícia no DF

A vítima contou aos policiais que o companheiro a agrediu com murros na cabeça e nas costas e arrancou a prótese de silicone do seio esquerdo dela com uma faca de cozinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2025 às 09:31

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:31

Silicone foi extraído com o auxílio de uma faca de cozinha, em Brasília
Silicone foi extraído com o auxílio de uma faca de cozinha, em Brasília Crédito: Reprodução
Um homem foi preso na madrugada deste domingo (30) em Brasília (DF) depois que arrancou com uma faca uma prótese de silicone da companheira, que estava recém-operada. Segundo a Polícia Militar do DF, houve uma briga de casal por volta das 4h30 na rua 11 do Núcleo Bandeirante, em Brasília. A vítima contou aos policiais que o companheiro a agrediu com murros na cabeça e nas costas e arrancou a prótese de silicone do seio esquerdo dela com uma faca de cozinha.
O homem ainda arremessou a prótese pela janela, de acordo com o relato da mulher. "Os policiais tiveram que fazer uma varredura para localizar o silicone na área externa da residência. O suspeito confessou o crime e a vítima foi encaminhada pelos Bombeiros até o Hospital de Base de Brasília", disse a nota da Polícia Militar do DF. Os policiais prenderam o homem dentro da residência do casal.
O homem foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul. Lá, "foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha", informou a Polícia Militar do DF.

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