Homem morre com tiro na cabeça por buzinar pedindo passagem em avenida

A avenida Corredor ABD, em Diadema (SP), onde o jovem morreu com tiro na cabeça após o motorista do carro em que estava buzinar pedindo passagem a outro veículo Crédito: Reprodução/GoogleMaps

Um homem de 22 anos morreu na madrugada de domingo (27), no centro de Diadema, na Grande São Paulo, depois que o condutor do carro em que estava como passageiro buzinou para outro veículo, que bloqueava a passagem na avenida Corredor ABD. Segundo o relato do amigo, divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), eles trafegavam pela via quando um veículo bloqueou o caminho. Eles perceberam que o motorista deste carro parecia discutir com uma mulher.

Após o amigo da vítima buzinar para pedir passagem, o suspeito saiu armado e se dirigiu ao veículo deles. Ao perceber a arma, o condutor acelerou para fugir, mas logo depois percebeu que o amigo havia sido atingido na cabeça.

Desesperado, ele viu uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e pediu ajuda para socorrer a vítima. O jovem foi levado ao Pronto Atendimento Central de Diadema, mas já chegou morto.

Segundo a SSP, o homem forneceu as características do carro e do autor do disparo, e o local do crime passou por perícia. No entanto, até a noite da última segunda-feira (28) o suspeito ainda não havia sido identificado.