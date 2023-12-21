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No Paraná

Homem é preso após se passar por sexólogo para importunar vizinhas

Ele ligava e interfonava para as moradoras do condomínio para fazer perguntas de cunho sexual, que fariam parte de uma suposta pesquisa de um instituto de sexologia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 dez 2023 às 18:04

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 18:04

Um homem de 43 anos foi preso em Curitiba (PR), nesta quinta-feira (21), acusado de se passar por sexólogo para importunar sexualmente as vizinhas dele. Ele ligava e interfonava para as moradoras do condomínio para fazer perguntas de cunho sexual, que fariam parte de uma suposta pesquisa de um instituto de sexologia. "Tais como: número de relações sexuais que essas mulheres tinham por semana, tipo de relação que gostavam de ter, fetiche, se estariam dispostas a disponibilizar imagens dos pés", exemplifica a delegada Sâmia Coser.
O homem foi descoberto por algumas das próprias vítimas. A delegada conta que elas adicionaram o número no Whatsapp, e descobriram que ele era morador do mesmo condomínio delas. Além disso, encontraram outras duas condenações do suspeito referentes também a crimes sexuais. "Ele chegou a ser preso por abordar médicas em consultórios e abordar e tocar em mulheres nas ruas", explicou Sâmia. No momento, ele cumpria pena em regime aberto por crime sexual.
Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde foi encontrado um binóculo. "A gente acredita que ele fizesse uso do equipamento para ver as vizinhas e mulheres próximas". Também foram apreendidos outros aparelhos, como tablet e celular, para verificar se o homem também fotografava e filmava as vítimas. A Polícia Civil já identificou três vítimas. A investigação segue para localizar outras possíveis vítimas do criminoso.

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