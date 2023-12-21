Homem é preso após se passar por sexólogo para importunar vizinhas

Um homem de 43 anos foi preso em Curitiba (PR), nesta quinta-feira (21), acusado de se passar por sexólogo para importunar sexualmente as vizinhas dele. Ele ligava e interfonava para as moradoras do condomínio para fazer perguntas de cunho sexual, que fariam parte de uma suposta pesquisa de um instituto de sexologia. "Tais como: número de relações sexuais que essas mulheres tinham por semana, tipo de relação que gostavam de ter, fetiche, se estariam dispostas a disponibilizar imagens dos pés", exemplifica a delegada Sâmia Coser.

O homem foi descoberto por algumas das próprias vítimas. A delegada conta que elas adicionaram o número no Whatsapp, e descobriram que ele era morador do mesmo condomínio delas. Além disso, encontraram outras duas condenações do suspeito referentes também a crimes sexuais. "Ele chegou a ser preso por abordar médicas em consultórios e abordar e tocar em mulheres nas ruas", explicou Sâmia. No momento, ele cumpria pena em regime aberto por crime sexual.