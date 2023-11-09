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Em Curicica

Homem é flagrado assediando adolescente na porta de escola no Rio

A ação foi filmada por uma câmera de segurança. A Polícia Civil busca identificar o suspeito e um representante da vítima será ouvido na delegacia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2023 às 17:27

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 17:27

Vídeo que circula nas redes sociais mostra que o homem tenta beijar e abraçar a menina, que se esquiva, mexendo no celular e se movimentando.
Vídeo que circula nas redes sociais mostra que o homem tenta beijar e abraçar a menina, que se esquiva, mexendo no celular e se movimentando. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta identificar um homem que aparece em um vídeo importunando sexualmente uma estudante na porta de uma escola municipal em Curicica, zona oeste da capital fluminense. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (6). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Nas imagens o homem aparece se aproximando diversas vezes da jovem enquanto ela aguarda liberação para entrar no colégio.
O vídeo mostra ainda que ele tenta beijar e abraçar a menina, que se esquiva, mexendo no celular e se movimentando. A adolescente demonstra desconforto com a situação. O homem também aparece tocando o próprio órgão genital algumas vezes. O secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha (PSD), falou sobre o caso nas redes sociais e pediu ajuda para identificar o suspeito. Disse também que acionou a polícia.
Um representante da vítima será ouvido na delegacia da Taquara, na zona oeste, segundo a Polícia Civil. A corporação afirma que diligências estão em andamento para identificar o suspeito. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação diz que a aluna foi amparada pela escola. A pasta afirma ainda que está auxiliando na investigação.
"Imediatamente após o episódio a escola acolheu a aluna e contatou sua responsável, a qual foi até a escola e tomou ciência do ocorrido. A unidade está auxiliando a investigação da polícia, a qual foi acionada e recebeu as imagens do circuito de câmeras da escola", disse a secretaria.

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