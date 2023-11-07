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Após ameaças

Homem de 77 anos é morto por PM em delegacia na zona leste de SP

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estaria ameaçando os policiais com uma faca. A conclusão foi de que o policial agiu em legítima defesa e ninguém foi preso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2023 às 17:57

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 17:57

Um homem de 77 anos foi morto por um policial militar nas dependências de uma delegacia na rua Tiburcio de Sousa, zona leste de São Paulo, na noite de segunda-feira (6). O caso ocorreu por volta das 20h no 50° DP (Itaim Paulista). A vítima foi identificada como João Batista Medeiros.
O PM estava com outros agentes na delegacia para registrar uma ocorrência de violência doméstica - o idoso não tinha ligação com esse caso. Neste momento, Medeiros se aproximou de um dos PMs do lado de fora da delegacia e disse que estava cansado. Segundo o boletim de ocorrência, ele então mostrou uma faca para o policial.
Ainda de acordo com o documento, o PM pediu ajuda para dois policiais civis que estavam no local. Segundo eles, Medeiros disse que queria morrer e começou a andar na direção dos agentes. Na sequência, os policiais passaram a conversar com o homem no estacionamento da delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência, ele continuou ameaçando os policiais com a faca na mão e dizendo que gostaria de morrer.
Uma PM que acompanhava a cena e portava uma arma de choque atirou duas vezes contra Medeiros, mas isso não surtiu efeito e ele seguiu ameaçando os agentes. Um policial civil atirou então para o chão, mas isso também não conteve o homem.
Na sequência, ainda segundo o boletim de ocorrência, Medeiros correu para cima de um PM, que subiu as escadas de acesso do estacionamento. Nesse momento o policial teria dado um tiro em direção ao homem, sem acertar. Um segundo disparo dado pelo mesmo policial atingiu Medeiros no abdômen. Ele foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, onde morreu.
As armas dos policiais e a faca que estava com o idoso foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. A delegada Aline de Lima e Lins Rocha considerou que o policial agiu em legítima defesa, e ninguém foi preso.

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