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4º Batalhão

Helicóptero do Exército cai em rio no Amazonas e deixa um morto

O acidente aconteceu durante uma forte chuva que começou na manhã desta sexta (13);  a aeronave caiu cinco minutos após sua decolagem de Manaus

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:19
Moradores registraram o momento da queda do helicóptero
Moradores registraram o momento da queda do helicóptero do 4º Batalhão de Aviação do Exército. Crédito: Reprodução/redes sociais/ @ig
Um helicóptero do 4º Batalhão de Aviação do Exército, modelo pantera 2021, caiu em um rio, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré Bangú, localizada no município de Careiro da Várzea, a 23,4km de Manaus, nesta sexta-feira (13). Uma pessoa morreu, segundo o CAvEx (Comando de Aviação do Exército).
Conforne a nota enviada pelo Comando Militar da Amazônia, uma aeronave EB-2021, Modelo Pantera K2, decolou do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus (SBMN) em missão operacional para a cidade de Itaituba (PA) e veio a cair na região do Careiro da Várzea (AM), por volta das 11h.
O acidente aconteceu durante uma forte chuva que começou na manhã desta sexta. O CAvEx informou por meio de nota que a aeronave caiu cinco minutos após sua decolagem de Manaus. Na aeronave estavam seis militares.
Um dos tripulantes morreu e os outros cinco foram socorridos e levados para hospital de área de Manaus.
Equipes da AvEx estão no local e uma investigação de acidente aeronáutico será aberta para apurar as causas.
Ainda segundo a nota, está sendo prestado todo apoio às famílias das vítimas.
Uma equipe da Aviação do Exército, especializada em acidentes aeronáuticos, procederá a investigação sobre os fatores contribuintes para o acidente.

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