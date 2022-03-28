Helicóptero com governador e senador do Amapá faz pouso forçado

De acordo com a assessoria de imprensa de Alcolumbre, o helicóptero pousou na comunidade de Sororoca, onde não havia sinal para comunicação.

Ainda na noite de ontem, o senador e o governador foram encontrados bem e, já em Macapá, gravaram um vídeo no qual agradeceram a preocupação de todos diante do ocorrido e disseram que tudo não passou de “um susto”.