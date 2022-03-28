Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Helicóptero com governador e senador do Amapá faz pouso forçado
Susto

Helicóptero com governador e senador do Amapá faz pouso forçado

Waldez Góes e Davi Alcolumbre ficaram quatro horas sem comunicação

Publicado em 28 de Março de 2022 às 10:13

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 mar 2022 às 10:13
O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o senador Davi Alcolumbre ( UB-AP) estavam em helicóptero que precisou fazer um pouso forçado nesse domingo ( 27) devido à chuva intensa na região. O aparelho decolou da cidade de Laranjal do Jari, a 268 quilômetros de Macapá, que era o destino dos políticos, por volta das 15h, e as torres de comunicação perderam o contato com a aeronave por cerca de quatro horas.
Governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).
Governador do Amapá, Waldez Góes (PDT). Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
De acordo com a assessoria de imprensa de Alcolumbre, o helicóptero pousou na comunidade de Sororoca, onde não havia sinal para comunicação.
Ainda na noite de ontem, o senador e o governador foram encontrados bem e, já em Macapá, gravaram um vídeo no qual agradeceram a preocupação de todos diante do ocorrido e disseram que tudo não passou de “um susto”.

Veja Também

PF apreende 225 kg de cocaína em casco de navio que iria do ES à Itália

"Parceria muito provável", diz presidente do PSDB sobre Casagrande

Paulo Wanderley: "Vivemos em um país de cobranças. Tudo tem que ser mais "

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Amapá Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turma da Mônica: 8 nomes para gatos inspirados nos personagens
Imagem de destaque
Dono de bar é morto a tiros após impedir homem de entrar no banheiro feminino em Vila Velha
Imagem BBC Brasil
Bolsonaro é internado para passar por cirurgia no ombro; entenda quadro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados