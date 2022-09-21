Helicóptero com deputado federal cai em Minas Gerais; veja vídeo

SÃO PAULO - Um helicóptero que levava o deputado federal Hercílio Diniz (MDB) em um compromisso de campanha no município de Engenheiro Caldas (MG) caiu na tarde desta quarta-feira (21) no momento em que pousava.
Segundo a equipe do deputado, todos os ocupantes da aeronave sobreviveram. Além de Hercílio, estavam no voo o vice-prefeito do município de Governador Valadares, David Barroso; o locutor Luciano Viana e o piloto, Fabiano Rufino. Todos foram levados ao hospital para passar por exames médicos. Segundo nota do deputado federal, todos que estavam no helicóptero passam bem.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o helicóptero bateu em fios de rede elétrica antes de cair no chão.
VEJA ABAIXO O MOMENTO DA QUEDA
Segundo o Corpo de Bombeiros, um princípio de incêndio foi registrado após o rompimento dos cabos atingidos pelo helicóptero. O fogo foi controlado.