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Eleições 2022

Helicóptero com deputado federal cai em Minas Gerais; veja vídeo

Vídeo mostra que aeronave caiu após bater na rede elétrica; Hercílio Diniz (MDB-MG), os outros passageiros e o piloto sobreviveram e foram levados a hospital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2022 às 17:15

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 17:15

Helicóptero com o deputado federal Hercílio Diniz (MDB-MG) cai
Helicóptero ficou destruído após a queda no interior de Minas Gerais Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
SÃO PAULO - Um helicóptero que levava o deputado federal Hercílio Diniz (MDB) em um compromisso de campanha no município de Engenheiro Caldas (MG) caiu na tarde desta quarta-feira (21) no momento em que pousava.
Segundo a equipe do deputado, todos os ocupantes da aeronave sobreviveram. Além de Hercílio, estavam no voo o vice-prefeito do município de Governador Valadares, David Barroso; o locutor Luciano Viana e o piloto, Fabiano Rufino. Todos foram levados ao hospital para passar por exames médicos. Segundo nota do deputado federal, todos que estavam no helicóptero passam bem.
Acidente de helicóptero Deputado Hercílio Diniz
Hercílio Diniz é socorrido após queda de helicóptero Crédito: Reprodução de vídeo
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o helicóptero bateu em fios de rede elétrica antes de cair no chão.

VEJA ABAIXO O MOMENTO DA QUEDA

Segundo o Corpo de Bombeiros, um princípio de incêndio foi registrado após o rompimento dos cabos atingidos pelo helicóptero. O fogo foi controlado.

VEJA NOTA OFICIAL DA CAMPANHA DO DEPUTADO HERCÍLIO DINIZ SOBRE O ACIDENTE

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