Helicóptero com deputado federal cai em Minas Gerais; veja vídeo

Helicóptero ficou destruído após a queda no interior de Minas Gerais Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

SÃO PAULO - Um helicóptero que levava o deputado federal Hercílio Diniz (MDB) em um compromisso de campanha no município de Engenheiro Caldas (MG) caiu na tarde desta quarta-feira (21) no momento em que pousava.

Segundo a equipe do deputado, todos os ocupantes da aeronave sobreviveram. Além de Hercílio, estavam no voo o vice-prefeito do município de Governador Valadares, David Barroso; o locutor Luciano Viana e o piloto, Fabiano Rufino. Todos foram levados ao hospital para passar por exames médicos. Segundo nota do deputado federal, todos que estavam no helicóptero passam bem.

Hercílio Diniz é socorrido após queda de helicóptero Crédito: Reprodução de vídeo

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o helicóptero bateu em fios de rede elétrica antes de cair no chão.

VEJA ABAIXO O MOMENTO DA QUEDA

Segundo o Corpo de Bombeiros, um princípio de incêndio foi registrado após o rompimento dos cabos atingidos pelo helicóptero. O fogo foi controlado.

VEJA NOTA OFICIAL DA CAMPANHA DO DEPUTADO HERCÍLIO DINIZ SOBRE O ACIDENTE