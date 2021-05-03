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São Paulo

Helicóptero cai no Campo de Marte e deixa duas pessoas feridas

Acidente ocorreu pouco antes das 14h. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão atendendo a ocorrência. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam dentro do helicóptero

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:19
Helicóptero tombou ao pousar no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo
Helicóptero tombou ao pousar no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo Crédito: Reprodução/GloboNews
Um helicóptero, tipo Robson, caiu dentro da pista do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, na tarde desta segunda-feira (03), durante fase de teste de motores. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas, que ficaram feridas, receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
"A aeronave, de matrícula PT-HUD, estava com dois ocupantes, que ficaram feridos. A administração aeroportuária acionou o SAMU", acrescentou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
A ocorrência foi registrada às 13h50. Quatro viaturas foram encaminhadas ao local, mas não houve necessidade de intervenção. A situação foi controlada pela equipe de bombeiros do próprio Campo de Marte.
A pista do aeroporto, localizado na Avenida Santos Dumont, 1.979, no bairro de Santana, segue fechada para inspeção das causas do acidente pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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