Helicóptero cai na Grande SP e deixa 2 mortos; piloto e criança são resgatados com vida

Helicóptero caiu em Caieiras, na Grande SP Crédito: Divulgação/Bombeiros/Defesa Civil

Um helicóptero caiu em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira (16), em área de mata fechada. Além do piloto, três pessoas estavam a bordo, sendo um casal e a filha.

O piloto da aeronave foi encontrado consciente e resgatado pouco antes das 7h, desta sexta-feira (17). A filha do casal foi localizada pelas equipes de resgate por volta das 7h15. Ela também está bem. Os dois estavam na mata, longe do helicóptero.

Eles receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para hospitais da região.

As equipes conseguiram acessar os destroços da aeronave e encontraram o homem e a mulher, mas os dois já estavam mortos, de acordo com a concessionária Autoban, que também participa das equipes de resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 23h28 desta quinta-feira (16), porém só foi encontrada às 6h15 desta sexta, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave teria perdido o sinal de GPS por volta das 20h. Chovia no momento do acidente.

Há pouco mais de 2 km de congestionamento no trecho próximo a Caieiras. Apenas uma faixa está liberada no local.

Segundo informações dos Bombeiros, o helicóptero decolou do Jaguaré, na zona oeste, e tinha como destino a cidade de Americana - a 141 km de São Paulo, na região de Campinas.