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Acidente em Ubatuba: o que se sabe sobre explosão de avião que deixou 1 morto e 4 feridos

Jatinho saiu da pista e explodiu ao pousar no litoral de São Paulo na quinta-feira (9/1).
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 jan 2025 às 12:44

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 12:44

Imagem BBC Brasil
Crédito: Francisco Trevisan
Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um avião de pequeno porte tentar pousar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
No momento da manobra, de acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu o contro e só parou ao chegar na areia da praia.
Segundo os bombeiros, três adultos e duas crianças estavam na aeronave.
O piloto morreu. Ainda não havia informações sobre o estado de saúde das outras vítimas até a publicação desta reportagem.
O jatinho atravessou a cerca do aeroporto, atravessou uma praça, uma rodovia e explodiu quando passava ao lado de uma pista de skate localizada na faixa de areia e acabou na praia do Cruzeiro.
A Força Aérea Brasileira disse que o Cenipa deu início às investigações.
Texto em atualização. Mais informações em breve

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