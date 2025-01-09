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Avião de pequeno porte cai no mar em Ubatuba, no litoral norte de SP

Imagens de câmera de monitoramento mostram que a aeronave cruzou a pista do aeroporto, atravessou uma rua, quase atingiu veículos que passavam pelo local e pegou fogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2025 às 11:37

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:37

Um avião caiu na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 10h, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, a aeronave é de pequeno porte e caiu no mar, na região da rua Guarani, em Itaguá. Imagens de câmera de monitoramento mostram que o avião cruzou a pista do aeroporto, atravessou uma rua, quase atingiu veículos que passavam pelo local e pegou fogo:
Quatro viaturas atuam no local. Ainda não há informações sobre vítimas ou as causas do acidente.

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