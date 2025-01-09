Avião de pequeno porte cai no mar em Ubatuba, no litoral norte de SP

Um avião caiu na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 10h, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a aeronave é de pequeno porte e caiu no mar, na região da rua Guarani, em Itaguá. Imagens de câmera de monitoramento mostram que o avião cruzou a pista do aeroporto, atravessou uma rua, quase atingiu veículos que passavam pelo local e pegou fogo:

URGENTE: Imagem chocante mostra aeronave atravessando uma avenida e logo em seguida explodindo na praia em Ubatuba (SP).Ainda não tem informação sobre os passageiros ou vítimas em terra. pic.twitter.com/JpBrC5gYMD — Lázaro Rosa ?? (@lazarorosa25) January 9, 2025