Helicóptero cai em Contagem, Minas Gerais, e deixa duas pessoas feridas

Um helicóptero caiu na manhã desta segunda-feira (11) em Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte. Duas pessoas foram retiradas conscientes do aparelho pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.

Uma das vítimas da queda do helicóptero é o piloto da aeronave, de 59 anos. Os nomes não foram revelados.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que o aparelho caiu em uma área aparentemente privada que funcionava como estacionamento para caminhões. Um dos veículos estava bem próximo ao local da queda.

Helicóptero cai em Contagem, em Minas, e deixa duas pessoas feridas Crédito: Divulgação I CBMMG

Depois do trabalho de resgate das vítimas foi aplicada serragem nos destroços da aeronave, para evitar a possibilidade de explosão. Os bombeiros não informaram o que pode ter ocasionado a queda do aparelho.

O prefixo da aeronave é o PR-EFC que, conforme informações da Anac (Agência Nacional de Aviação), pertence e é operada pela Efai (Escola de Avião Civil LTDA), que mantém escola de pilotagem perto do local da queda da aeronave, no bairro Chácara Boa Vista.