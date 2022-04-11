Helicóptero cai em Contagem, Minas Gerais, e deixa duas pessoas feridas

Um helicóptero caiu na manhã desta segunda-feira (11) em Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte. Duas pessoas foram retiradas conscientes do aparelho pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.
Uma das vítimas da queda do helicóptero é o piloto da aeronave, de 59 anos. Os nomes não foram revelados.
Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que o aparelho caiu em uma área aparentemente privada que funcionava como estacionamento para caminhões. Um dos veículos estava bem próximo ao local da queda.
Depois do trabalho de resgate das vítimas foi aplicada serragem nos destroços da aeronave, para evitar a possibilidade de explosão. Os bombeiros não informaram o que pode ter ocasionado a queda do aparelho.
O prefixo da aeronave é o PR-EFC que, conforme informações da Anac (Agência Nacional de Aviação), pertence e é operada pela Efai (Escola de Avião Civil LTDA), que mantém escola de pilotagem perto do local da queda da aeronave, no bairro Chácara Boa Vista.
A reportagem tentou contato com a empresa mas a informação repassada foi que não havia ninguém no local no momento que pudesse falar sobre a queda do aparelho.