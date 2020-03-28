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Coronavírus

Heleno diz que quebrou quarentena no Planalto por engano de médicos

Em nota, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que, após participar do encontro, na última quarta-feira, 25, por um período de três horas, foi alertado de que houve um engano

Publicado em 28 de Março de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 16:23
General Augusto Heleno
General Augusto Heleno Crédito: Marcos Corrêa/PR
Diagnosticado com o novo coronavírus, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, admitiu, em nota, que quebrou a quarentena antes da hora por um "engano". Uma semana após receber o resultado do teste para a covid-19, Heleno participou de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, e metade dos ministros da Esplanada.
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Em nota, Heleno disse que, após participar do encontro, na última quarta-feira, 25, por um período de três horas, foi alertado de que houve um engano e que ele deveria permanecer mais sete dias em isolamento na sua residência. Em fotos divulgadas pelo Planalto é possível ver que Heleno estava sem proteção e sentou ombro a ombro com colegas de ministério.
"O General Heleno, depois de sete dias de afastamento total, foi autorizado, por dois médicos, a comparecer ao Planalto, para uma reunião ministerial. Dirigiu-se ao Palácio, sozinho, conduzindo seu próprio carro, e participou, por três horas, da reunião", diz a nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) neste sábado.
"Alertado, pelo Serviço de Saúde, de que houve um engano e que deveria permanecer mais sete dias em isolamento, retornou a sua residência, e, de lá, não mais saiu. Permanece, desde então, em regime de home office", afirma o texto.

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