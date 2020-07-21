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Heleno diz que Bolsonaro tem buscado conciliação com outros Poderes

Em entrevista, Heleno avaliou como 'prudente' a reação do governo à declaração do ministro Gilmar Mendes sobre o Exército ter se associado a um genocídio durante a pandemia

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 09:11
General Augusto Heleno
O general Augusto Heleno afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura de "conciliação" com os outros Poderes Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura de "conciliação" com os outros Poderes. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o ministro afirmou que o presidente tem atuado como um "Poder Moderador" nas últimas semanas.
Durante a entrevista, Heleno avaliou como "prudente" a reação do governo à declaração do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o Exército ter se associado a um genocídio durante a pandemia do novo coronavírus. "Evidencia a postura do que o presidente tem adotado de buscar exatamente essa conciliação", disse.
O ministro afirmou que o presidente deve continuar com essa postura e afirmou que essa busca pelo "equilíbrio" e "harmonia" têm que estar presente em todas as decisões.
"Somos todos humanos, todos erramos e temos que buscar, em prol do Brasil, um melhor entendimento. Isso que o presidente tem procurado. Ele tem agido como um Poder Moderador nessas últimas semanas, acredito que vai continuar fazendo isso, porque existe um ideal muito acima dos ideias pessoais", afirmou.

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