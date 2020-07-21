Heleno diz que Bolsonaro tem buscado conciliação com outros Poderes

O general Augusto Heleno afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura de "conciliação" com os outros Poderes

O ministro afirmou que o presidente deve continuar com essa postura e afirmou que essa busca pelo "equilíbrio" e "harmonia" têm que estar presente em todas as decisões.

"Somos todos humanos, todos erramos e temos que buscar, em prol do Brasil, um melhor entendimento. Isso que o presidente tem procurado. Ele tem agido como um Poder Moderador nessas últimas semanas, acredito que vai continuar fazendo isso, porque existe um ideal muito acima dos ideias pessoais", afirmou.