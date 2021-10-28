Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo veta uso de linguagem neutra em projetos financiados pela Rouanet
Governo Bolsonaro

Governo veta uso de linguagem neutra em projetos financiados pela Rouanet

O secretário de Cultura, Mario Frias, disse que a linguagem neutra "é mera destruição ideológica" da língua e afirmou que Porciuncula, seu braço direito, baixou a portaria com sua permissão

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2021 às 17:25
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, publicou uma portaria no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (28), vetando o uso e a apologia da chamada "linguagem neutra" em projetos financiados pela Lei Rouanet.
Os substantivos, adjetivos e pronomes neutros são usados para representar pessoas não binárias, ou seja, que não se identificam com o gênero masculino ou feminino.
"Alinhado com o secretário @mfriasoficial [Mario Frias, secretário de Cultura do governo Bolsonaro], baixei uma portaria proibindo o uso da linguagem neutra nos projetos financiados pela Lei Rouanet", escreveu em suas redes sociais.
"Entendemos que a linguagem neutra (que não é linguagem) está destruindo os materiais linguísticos necessários para a manutenção e difusão da cultura. E que submeter a língua a um processo artificial de modificação ideologia é um crime cultural de primeira grandeza", seguiu o subsecretário da Cultura.
Porciuncula vem criticando o uso da linguagem neutra nas últimas semanas e, no dia 11 deste mês, disse que uma portaria estava sendo preparada para "proibir essa palhaçada em projetos financiados pela Lei Rouanet".
O secretário de Cultura, Mario Frias, disse que a linguagem neutra "é mera destruição ideológica" da língua e afirmou que Porciuncula, seu braço direito, baixou a portaria com sua permissão.
"O objetivo é garantir a ampla fruição dos bens culturais, não permitindo que uma imposição de cima para baixo inviabilize ou dificulte o acesso à cultura", publicou.
O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, parabenizou Frias pela decisão. "A famigerada linguagem neutra é imposição ideológica de uma minoria doutrinada e arrogante, inimiga da cultura e da inteligência", publicou.

Veja Também

TCU determina suspensão de portaria da Cultura sobre análise de projetos da Rouanet

Rouanet só deve voltar a ter comissão no ano que vem, e gestão Frias ignora 2021

Lei Rouanet pode encolher 50% com reforma do IR e sufocar museus e orquestras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Cultura governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados