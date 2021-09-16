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Política Cultural

TCU determina suspensão de portaria da Cultura sobre análise de projetos da Rouanet

Norma de dezembro de 2020 estabelece o limite de seis processos analisados diariamente

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2021 às 16:28
O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou à Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro a suspensão de portaria que trata da análise de projetos da Lei Rouanet.
A portaria da Cultura, de dezembro de 2020, estabelece o limite de seis processos analisados diariamente, uma média mensal de 120​.
Governo do ES lançou nesta sexta-feira (27) o projeto Investimento Fundo a Fundo da Cultura
Decisão do TCU aconselha Secretaria Especial da Cultura a examinar processos relacionados à Lei Rouanet com mais rapidez Crédito: Pavel Danilyuk/Pexels
A decisão cautelar é do ministro-substituto André Luís de Carvalho. Ele determinou que a pasta promova "a efetiva e imediata sustação de todos os atos resultantes da aplicação" da norma.
Relatório realizado pela área técnica do TCU havia apontado que a portaria "asfixia a condução de política pública de fomento cultural". O documento foi elaborado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, do Esporte e da Cultura do TCU. ​
​A unidade técnica afirmava ainda que a portaria está em descompasso com a Constituição Federal e viola o princípio da eficiência da administração pública "em face do represamento anual dos projetos culturais de fomento indireto (...) que afeta substancialmente a relação input/output da política pública de incentivos fiscais do setor cultural".​
​"Trata-se de uma medida de natureza precária, que só apresentaria algum grau de eficiência caso fosse conjugada com medidas estruturais capazes efetivamente de sanar o elevado histórico de contas, cuja origem, além de razões históricas, é fortemente condicionada por seu caráter estrutural", afirmava o documento.

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