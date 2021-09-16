TCU determina suspensão de portaria da Cultura sobre análise de projetos da Rouanet

O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou à Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro a suspensão de portaria que trata da análise de projetos da Lei Rouanet.

A portaria da Cultura, de dezembro de 2020, estabelece o limite de seis processos analisados diariamente, uma média mensal de 120​.

Decisão do TCU aconselha Secretaria Especial da Cultura a examinar processos relacionados à Lei Rouanet com mais rapidez Crédito: Pavel Danilyuk/Pexels

A decisão cautelar é do ministro-substituto André Luís de Carvalho. Ele determinou que a pasta promova "a efetiva e imediata sustação de todos os atos resultantes da aplicação" da norma.

Relatório realizado pela área técnica do TCU havia apontado que a portaria "asfixia a condução de política pública de fomento cultural". O documento foi elaborado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, do Esporte e da Cultura do TCU. ​

​A unidade técnica afirmava ainda que a portaria está em descompasso com a Constituição Federal e viola o princípio da eficiência da administração pública "em face do represamento anual dos projetos culturais de fomento indireto (...) que afeta substancialmente a relação input/output da política pública de incentivos fiscais do setor cultural".​