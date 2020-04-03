Governo libera R$ 16 bi para Estados e municípios e R$ 9,4 bi para a Saúde

A Medida Provisória 938/2020 autoriza o repasse de até R$ 16 bilhões para os fundos de Participação dos Estados e dos Municípios num período de quatro meses. Ontem, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, explicou que os valores repetem os de 2019 apesar da queda de recursos que abastecem os fundos. "Esses impostos terão menor arrecadação e, portanto, o FPE e o FPM terão queda, mas o governo federal, diante dessa situação, vai garantir uma transferência em patamares semelhantes aos de 2019". O crédito extraordinário de R$ 16 bilhões para garantir os repasses foi aberto pela MP 939/2020.