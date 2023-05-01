Governo federal vai apurar atuação da Google contra PL das Fake News

Nesta segunda-feira (1º), usuários nas redes sociais relataram a inclusão pela Google de mensagens contrárias ao PL das Fake News na sua página inicial, em comunicados direcionados a produtores de conteúdo e por meio de anúncios em outras plataformas. No site, um link aparece embaixo da caixa de busca, com os dizeres: "O PL das fake news pode piorar sua internet".