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Votação nesta terça (2)

Governo federal vai apurar atuação da Google contra PL das Fake News

O ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou nas suas redes sociais que vai encaminhar o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor

Publicado em 

01 mai 2023 às 20:27

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 20:27

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Crédito: Bruno Spada/Câmara
Nesta segunda-feira (1º), usuários nas redes sociais relataram a inclusão pela Google de mensagens contrárias ao PL das Fake News na sua página inicial, em comunicados direcionados a produtores de conteúdo e por meio de anúncios em outras plataformas. No site, um link aparece embaixo da caixa de busca, com os dizeres: "O PL das fake news pode piorar sua internet".
De acordo com matéria do jornal O Globo, o governo federal decidiu apurar se a empresa está usando práticas abusivas nesse seu posicionamento contra o projeto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou nas suas redes sociais que vai encaminhar o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, "à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas".
plataforma foi procurada pela reportagem da Folha de S.Paulo e negou que esteja privilegiando links contra o PL em seu buscador e afirmou que seus sistemas de ranqueamento se aplicam para todas as páginas da web, incluindo aquelas que administra.
A PL das Fake News, que regulamenta as plataformas digitais e estabelece obrigações aos provedores de redes sociais, sofre  resistência das grandes empresas de tecnologia, que iniciaram uma ação junto a parlamentares para evitar a votação da matéria, marcada para esta terça-feira (2) na Câmara dos Deputados.

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