Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo do Rio autoriza retorno às aulas presenciais em 59 municípios
Educação na pandemia

Governo do Rio autoriza retorno às aulas presenciais em 59 municípios

Segundo a Secretaria de Educação, cabe aos pais ou responsáveis a opção pelo retorno presencial. As escolas, por sua vez, deverão respeitar o limite de ocupação das salas

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 15:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2021 às 15:41
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Sala de aula vazia Crédito: Ivan Aleksic/Unsplash
A rede estadual de ensino no Rio já pode retomar as aulas presenciais a partir desta segunda-feira, 26. O governo do Estado autorizou o retorno em modelo híbrido em 59 cidades, incluindo a capital fluminense. Até o meio-dia desta segunda, 26, contudo, ainda não havia um balanço sobre a retomada.
Segundo a Secretaria Estadual de Educação, cabe aos pais ou responsáveis a opção pelo retorno presencial ou a permanência somente no ensino remoto. As escolas, por sua vez, deverão respeitar o limite de ocupação das salas de acordo com a situação de risco epidemiológico em que se encontra a região - o Estado do Rio estabeleceu uma classificação de risco de contágio do coronavírus em cinco bandeiras.
Assim, unidades escolares de ensino fundamental podem receber até 50% da capacidade de alunos em caso de bandeira laranja, 75% nas cidades em bandeira amarela e até 100% nos municípios de bandeira verde. No ensino médio, por sua vez, o retorno é de 40% (laranja), 60% (amarela) e total (bandeira verde).
Ainda de acordo com a determinação do governo, em caso de o risco estar classificado como bandeira vermelha ou roxa, as escolas poderão funcionar apenas para atividades administrativas

Veja Também

Enem 2021 tem 3,1 milhões de inscrições, menor número desde 2005

Sesa autoriza vacinação de estudantes para intercâmbio no exterior

Como vai funcionar o revezamento de alunos nos municípios do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Educação Rio de Janeiro Saúde Rio de Janeiro (RJ) Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados