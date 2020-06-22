Governo de SP anuncia parceria com setor privado para testagem da Covid-19

O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o governo passará a emitir certificados de testagens para que empresas privadas possam identificar casos de contaminação pelo novo coronavírus entre funcionários, clientes e fornecedores.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, afirmou que a iniciativa visa a incentivar a adesão à Estratégia Ampliada de Testagem do Estado.