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Pandemia

Governo de SP anuncia parceria com setor privado para testagem da Covid-19

Segundo Doria, 'a testagem em massa permite o maior monitoramento do avanço da doença e auxilia na tomada de decisões que reduzem a propagação do vírus'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:23

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:23

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o governo passará a emitir certificados de testagens para que empresas privadas possam identificar casos de contaminação pelo novo coronavírus entre funcionários, clientes e fornecedores.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, afirmou que a iniciativa visa a incentivar a adesão à Estratégia Ampliada de Testagem do Estado.
Segundo Doria, "a testagem em massa permite o maior monitoramento do avanço da doença e auxilia na tomada de decisões que reduzem a propagação do vírus".

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