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Avançando

Pela 1ª vez, Covid-19 é maior no interior de SP do que na capital

Sem detalhar números, secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, citou diferença de 14,5% e cobrou ações dos prefeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 15:30

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 15:30

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
O Estado de São Paulo chegou nesta segunda-feira, dia 22, à marca de 12.634 mortes e 221.973 casos de Covid-19, segundo os dados da gestão João Doria (PSDB). Também de acordo com o governo, a pandemia está avançando no interior que, pela primeira vez, superou a Grande São Paulo em números de novos casos.
"O interior passou a capital em número de novos casos neste fim de semana, com 14,5% a mais de casos", afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. "Isso registra uma inversão na lógica de que a capital era o epicentro da crise, nesse primeiro momento significa uma atenção maior nos gestores desses municípios."
De acordo com o governo de São Paulo, o Estado também registra 5 680 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e outros 8.249 nas enfermarias, com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus.
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A taxa de ocupação é de 65%, considerando todo o Estado, e de 68,5% na Grade São Paulo.
O governador João Doria afirmou que irá acionar o Ministério Público e a Justiça caso alguma prefeitura não respeite as medidas estabelecidas no Plano São Paulo, o programa de reabertura gradual da economia lançado pelo governo. "Em nome da vida e da saúde, recorreremos a todas as medidas de ordem judicial para proteger vidas", afirmou.
Segundo Doria, o Estado de São Paulo também vai aumentar os certificados de testagem para empresas privadas para a covid-19. "Estamos fazendo isso há quatro semanas e, agora, ampliando ainda mais", disse o governador. "O correto monitoramento do avanço da doença auxilia na tomada de decisões contra a propagação do vírus."
No início da entrevista, o governador prestou solidariedade após o País atingir a marca de 50 mil mortos por coronavírus. "É uma dor profunda para todos nós e principalmente para aqueles que atuam na ponta da saúde: médicos, enfermeiros, paramédicos."
O governador cobrou, ainda, o uso de máscaras em locais públicos e associou as pessoas que desrespeitam a ordem ao "bolsonarismo" "Mesmo que você seja seguidor do bolsonarismo, de Bolsonaro, de ideologia, proteja sua vida. Não vale a pena entregar sua vida à ideologia, ficar infectado, correr risco de vida para fazer valer uma ideologia", disse. "Se você não respeita a condição da própria vida, deveria pensar na vida dos seus famílias, de pais, irmãos, avós... Não faz sentido não usar máscara: as máscaras protegem."

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