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Pandemia

Casos de Covid-19 em SP somam 221.973 e óbitos chegam a 12.634

Segundo o secretário de Saúde, o índice de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65,6% e, na região metropolitana da capital, de 68,8%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 14:09

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 14:09

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, informou que o Estado atingiu a marca de 221.973 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 12.634 óbitos pela covid-19.
Segundo o secretário, o índice de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65,6% e, na região metropolitana da capital, de 68,8%.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, neste fim de semana o interior do Estado passou a capital em número de casos confirmados de covid-19.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Vinholi também informou que há casos registrados da doença em pelo menos 600 dos 645 municípios do Estado.

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