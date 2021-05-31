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Após decisão

Governo de Pernambuco veta jogos da Copa América pelo "cenário epidemiológico"

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (31) que o Brasil será a sede da Copa América. As capitais que sub-sediarão a competição ainda não foram definidas

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:46
A Copa América foi transferida para 2021 por conta do coronavírus
A Copa América foi transferida para 2021 por conta do coronavírus Crédito: Divulgação/Conmebol
A Conmebol anunciou na manhã desta segunda-feira (31) que o Brasil é a mais nova sede da Copa América. As capitais que sub-sediarão a competição, marcada para os dias 13 de junho e 9 de julho, ainda não foram definidas. Manaus, Brasília, Natal e Recife estão no leque de opções da entidade. Pouco tempo após o anúncio, no entanto, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), declarou que não poderá receber partidas do torneio em razão do "atual cenário epidemiológico".
Isso porque o Estado encontra-se no pior momento da pandemia. No último sábado, houve recorde de novas infecções pela covid-19. Ao todo, foram registrados 5.576 casos da doença em 24 horas. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública é dramática e já atinge os 98%. Nos hospitais privados não é diferente. Cerca de 86% dos leitos estão ocupados por pacientes diagnosticados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).
Com a negativa, as opções da Conmebol diminuem. A entidade, no entanto, está confiante que não terá de ir atrás de outro país para sediar a competição novamente. A princípio, Colômbia e Argentina sediariam o evento, mas por motivos diferentes recuaram.

LEIA NA ÍNTEGRA A NOTA 

"O Governo de Pernambuco monitora, de forma permanente, por meio do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, os indicadores da doença no Estado. Nas últimas semanas, foi identificada uma nova aceleração dos casos, que motivou novas medidas restritivas no Agreste e na Região Metropolitana.
Apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco."

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