Conmebol tira Copa América da Argentina por agravamento da pandemia

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou neste domingo (30) que suspendeu a realização da Copa América de 2021 na Argentina. Em publicação no Twitter, o perfil oficial da entidade disse que "analisa a oferta de ouros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental" e que a decisão foi tomada "em atenção às circunstâncias presentes".

Inicialmente marcada para a Colômbia em 2020, a Copa América foi transferida para Argentina neste ano, mas às vésperas de começar, foi novamente suspensa devido a pandemia no país argentino Crédito: Divulgação/Conmebol

A CONMEBOL informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido. — CONMEBOL ?? (@CONMEBOLBR) May 31, 2021

Por "circunstâncias presentes", leia-se agravamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Na última quinta-feira (27), segundo o governo da Argentina, foi registrado um recorde de 41.080 novos casos diários no país. Ainda neste domingo, horas antes do anúncio da Conmebol, o ministro do Interior, Wado de Pedro, disse, também afirmou no Twitter, que considerando "a situação sanitária de todas as jurisdições, em particular as de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba e Santa Fe", seria "muito difícil" ter a Copa América em território argentino.

Segundo o Ministério da Saúde da Argentina, o país está com 76,5% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) ocupados. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, são 3.753.609 casos e 77.456 mortes pelo novo coronavírus (covid-19).