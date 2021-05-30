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Andrey foi um dos jogadores que mais errou passes na 1ª rodada da Série B

Volante do Vasco foi um dos mais criticados pela torcida após a derrota do Vasco para o Operário na estreia do time na competição nacional...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 19:37
Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF/ Twitter / BrasileirãoB
A estreia do Vasco na Série B 2021 foi muito aquém do que esperava o seu torcedor. Não só pelo resultado negativo - derrota por 2 a 0 para o Operário, em São Januário -, mas também pelo desempenho ruim do time, tanto coletivo quanto individual. E um dos jogadores mais criticados pela sua atuação foi o volante Andrey.
O jogador acabou ficando marcado por ter errado o passe que iniciou o ataque paranaense no segundo gol, anotado por Ricardo Bueno. Esse, no entanto, não foi o único lance em que o meia devolveu a posse ao adversário. Andrey foi um dos jogadores que mais errou passes na 1ª rodada - falta ainda o duelo entre Sampaio Corrêa e Goiás, que será realizado nesta segunda-feira -, com 10 no total, segundo dados do Footstats.
O camisa 6 vascaíno aparece em segundo no ranking negativo do fundamento ao lado de Pedrinho e Raul Prata, laterais do Vitória, Iury, do Avaí, e Felipe Gedoz, do Remo. Apenas Ricardo Luz, do Londrina, errou mais: 12 vezes.Por outro lado, Andrey foi também um dos que mais acertou. Com 61 toques completados, o volante ficou atrás apenas de João Victor (68), do Vitória, Luciano Castan (66), do Avaí, e Ernando (62), seu companheiro de Vasco. Porém, foi o único jogador do top 10 a ter um percentual de acerto inferior a 90%, terminando a partida com 85,9% de eficiência.
JOGADORES QUE MAIS ERRARAM PASSES NA 1ª RODADA DA SÉRIE B 2021*- Dados Footstats
1º - Ricardo Luz - Londrina - 122º - Andrey - Vasco - 10​Felipe Gedoz - Remo - 10Iury - Avaí - 10Raul Prata - Vitória - 10​Pedrinho - Vitória - 10
* Falta ainda o duelo entre Sampaio Corrêa e Goiás, que será realizado nesta segunda-feira.
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