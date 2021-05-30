Diego Alves comenta evolução defensiva do Flamengo e celebra vitória: 'Jogo praticamente perfeito'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, e estreou no Campeonato Brasileiro com o pé direito. Além dos três pontos, o fato de passar 90 minutos sem ser vazado foi comemorado pela equipe. Um dos destaques da partida, Diego Alves destacou a evolução do time neste quesito e ressaltou a importância de vencer sem ser sofrer gol.

+ ATUAÇÕES: Diego Alves salva, Bruno Henrique mostra estrela e Pedro decide em vitória do Flamengo- Acho importante, é o segundo jogo sem tomar gol. A gente vem corrigindo, conversando. Nosso time é um time que ataca muito e coloca muitos jogadores na linha ofensiva, e claro, temos que corrigir (alguns erros) para não facilitar para os adversários. Feliz pela vitória. Quando a gente ganha sem levar gol, a gente completa um jogo praticamente perfeito. Lógico que vai ter um erro ou outro, mas o resultado que é importante - disse Diego Alves à FlaTV.

Antes, o Flamengo havia conseguido passar em branco no empate por 0 a 0 contra o Vélez Sarsfield, na última quinta-feira. Coincidência ou não, estes foram os primeiros jogos de Diego Alves após a recuperação de uma fibrose na coxa direita.

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