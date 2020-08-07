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Mudança

Governo confirma exoneração de Ilona da Secretaria de Educação Básica do MEC

Segundo o ministro da Educação, para o cargo deverá assumir a professora e servidora de carreira da Capes Izabel Lima Pessoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 12:02

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 12:02

Governo confirma a exoneração de Ilona Becskehazy do cargo de secretária de Educação Básica
Ilona Becskehazy foi exonerada do cargo de secretária de Educação Básica pelo ministro Milton Ribeiro Crédito: Divulgação/ Instituto Alfa e Beto
O governo federal confirmou a exoneração de Ilona Becskehazy do cargo de secretária de Educação Básica na edição desta sexta-feira (7), do Diário Oficial da União (DOU). A mudança no comando da secretaria foi anunciada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, na última quarta-feira (5). Becskehazy tinha apoio da ala ideológica da pasta.
Segundo Ribeiro, em publicação no Twitter, para o cargo deverá assumir a professora e servidora de carreira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Izabel Lima Pessoa.
A mesma edição do Diário Oficial também traz a exoneração de Maria Fernanda Nogueira Bittencourt do cargo de adjunta da Secretaria Executiva do MEC.

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