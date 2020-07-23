Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após repercussão negativa, filha do ministro Braga Netto desiste de ocupar cargo na ANS
Nomeação

Após repercussão negativa, filha do ministro Braga Netto desiste de ocupar cargo na ANS

A nomeação de Isabela Braga Netto para uma função de livre nomeação, com salário previsto de R$ 13 mil, estava em análise pela diretoria da agência reguladora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 08:57

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 08:57

Ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto
A filha do ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, desistiu de ocupar um cargo de gerência na ANS Crédito: Isac Nóbrega/PR
Após repercussão negativa, a filha do ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, desistiu de ocupar um cargo de gerência na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A nomeação de Isabela Braga Netto para uma função de livre nomeação, com salário previsto de R$ 13 mil, estava em análise pela diretoria da agência reguladora.
O nome havia sido aprovado pela própria Casa Civil, que analisa a idoneidade de todas as indicações feitas para funções federais de alto escalão.
"No dia de hoje, recebi a informação que a candidata desistiu de participar do processo de nomeação, embora tenha atendido todos os requisitos para o cargo", informou o diretor de desenvolvimento setorial da ANS, Rodrigo Rodrigues de Aguiar.

Veja Também

Filha de Braga Netto pode ser chefiada por irmão de subordinado do ministro

Em nota, ele ressaltou que os processos de nomeação "seguem requisitos técnicos" e que são pautados na "ética" e na "transparência"
"Entretanto, o processo para a ocupação do cargo gerou repercussões distorcidas e ilações", afirmou. "Reitero que o processo seletivo foi conduzido no âmbito da ANS, sem sofrer ingerências externas", acrescentou.
Desde a segunda-feira (20), após a informação ter sido veiculada, assessores presidenciais defendiam que a nomeação não fosse efetivada.
Segundo relato feito à reportagem, o conselho foi inclusive levado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Veja Também

Em café da manhã com Bolsonaro, PSC cobra cargos por 'fidelidade' ao governo

O receio da cúpula militar era de que o episódio desgastasse ainda mais a imagem das Forças Armadas, criticadas por seu envolvimento no comando do Ministério da Saúde em meio à pandemia do coronavírus.
A possibilidade de nomeação foi revelada pela revista Veja no final de semana. Isabela é formada em comunicação social e não é servidora de carreira.
Se a indicação fosse efetivada, ela ocuparia posto na gerência de análise setorial e contratualização com prestadores. O cargo é exercido atualmente por Gustavo Macieira, especialista em regulação.

Veja Também

Witzel recorre ao STF para dissolver comissão do impeachment na Alerj

Após governo trabalhar contra e perder, Bolsonaro exalta Fundeb

Remédio mais caro do mundo teve alíquota zerada por Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados