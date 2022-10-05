Governadores de Minas, SP e Rio declaram apoio a Bolsonaro

Os governadores reeleitos de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declararam apoio nesta terça-feira (4), ao presidente Jair Bolsonaro (PL ) no segundo turno da eleição para o Palácio do Planalto.

Em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou no primeiro turno. A campanha de Bolsonaro aposta agora em uma virada com o apoio de Zema.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, Bolsonaro e o candidato Tarcísio de Freitas Crédito: Facebook / Reprodução

"Não poderia deixar, neste momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que, em muitas coisas, convergimos e, em outras, não, mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente", declarou Zema, ao lado de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. "Eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário", emendou

No pronunciamento, Zema criticou o governo de Fernando Pimentel (PT), seu antecessor, em Minas. "Foi uma gestão desastrosa que arruinou o Estado de Minas", declarou. "É só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no Estado", disse o governador reeleito.

"Então, estou aqui para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu mais do que ninguém herdei uma tragédia", disse Zema. Ao criticar Lula, o governador mineiro disse que o governo do petista no começo foi "muito bom", mas depois "a conta veio amarga".

Bolsonaro afirmou que o apoio de Zema à sua candidatura é "bem-vindo", "essencial" e "decisivo". "É o segundo Estado que tem o maior colégio eleitoral do Brasil, e é decisivo, só quem ganha lá, diz a tradição, pode, realmente, chegar à Presidência da República", disse o chefe do Executivo. "Agradeço o apoio do Zema aqui, neste momento, mais do que bem-vindo, é essencial, decisivo para nossa reeleição."

RIO DE JANEIRO

Ao oficializar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para o Palácio do Planalto , o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse que vai trabalhar no Estado pela vitória do chefe do Executivo. Correligionário do candidato à reeleição, Castro se encontrou com Bolsonaro no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 4, após o presidente ter sido apoiado pelo governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

"Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar, me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro", declarou Castro, ao lado do chefe do Executivo. "Então, presidente, mais uma vez aqui, não preciso lhe franquear o meu apoio porque isso o senhor já tem desde sempre. Mas dizer aqui que o Rio de Janeiro vai se superar, já tivemos mais de 800 mil votos de diferença e, agora, vamos sacramentar sua vitória", emendou o governador reeleito no primeiro turno.

Castro elogiou o governo federal, exaltou a concessão do Auxílio Emergencial durante a pandemia de covid-19, afirmou que o Auxílio Brasil ajuda a economia do Rio a crescer e declarou que Bolsonaro ajudou o Estado na discussão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). "Rumo à vitória do presidente Bolsonaro e vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil a favor de Bolsonaro", disse o governador.

SÃO PAULO

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) foi ao Aeroporto de Congonhas na tarde desta terça-feira, 4, para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e anunciar seu ‘apoio incondicional’ à reeleição do atual chefe do Executivo. O encontro ocorreu após negociações para celebrar a adesão do tucano à campanha do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que saiu à frente nas urnas no primeiro turno.

"Esse apoio do Rodrigo é muito bem-vindo, agradeço de coração a ele. Ele já tinha um amigo e vai ter um melhor amigo ainda para propostas que ele porventura queira sugerir para o nosso governo Porque o governo não é uma pessoa só, são várias", disse Bolsonaro.