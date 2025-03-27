Gonet pede para arquivar investigação contra Bolsonaro por fraude em cartão de vacina

De acordo com ele, não há elementos suficientes para justificar a responsabilização do ex-presidente.

A medida do Ministério Público ocorre um dia após Bolsonaro se tornar réu no STF no caso da trama golpista Crédito: Beto Barata/PL

Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) e outras 14 pessoas foram indiciados pela Polícia Federal há um ano.