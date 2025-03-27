Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Gonet pede para arquivar investigação contra Bolsonaro por fraude em cartão de vacina
Pedido ao STF

Gonet pede para arquivar investigação contra Bolsonaro por fraude em cartão de vacina

De acordo com o procurador-geral, não há elementos suficientes para responsabilizar ex-presidente

Publicado em 27 de Março de 2025 às 20:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2025 às 20:30
BRASÍLIA - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta quinta-feira (27) ao STF (Supremo Tribunal Federal) o arquivamento de investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas contra a Covid-19.
De acordo com ele, não há elementos suficientes para justificar a responsabilização do ex-presidente.
Ex-presidente Jair Bolsonaro durante evento do PL
A medida do Ministério Público ocorre um dia após Bolsonaro se tornar réu no STF no caso da trama golpista Crédito: Beto Barata/PL
Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) e outras 14 pessoas foram indiciados pela Polícia Federal há um ano.
Cid foi preso por causa dessa investigação, deflagrada pela PF em maio de 2023. O ex-auxiliar de Bolsonaro passou quatro meses detido à época e deixou a cadeia após firmar um acordo de colaboração premiada.
A medida do Ministério Público ocorre um dia após Bolsonaro se tornar réu no STF no caso da trama golpista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados