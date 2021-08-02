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Após ameaças de Bolsonaro

Fux diz que harmonia entre Poderes não implica impunidade

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, mandou duros recados ao presidente Jair Bolsonaro, que tem feito ataques a integrantes do STF

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:03
Presidente do STF, ministro Luiz Fux
Presidente do STF, ministro Luiz Fux Crédito: Fellipe Sampaio/STF
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, mandou duros recados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em seu discurso nesta segunda-feira (2) na sessão de abertura dos trabalhos da corte no segundo semestre.
O chefe do tribunal afirmou que a harmonia e a independência entre os Poderes "não implicam em impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições".
"Embora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças", disse.
Apesar de não ter mencionado o chefe do Executivo, o discurso foi direcionado a Bolsonaro, que tem feito ataques a integrantes do STF e ameaçado a realização das eleições do ano que vem caso não seja implementado o voto impresso no país.
O presidente da corte disse que as nações só conseguem se desenvolver mediante respeito às instituições e que "a democracia nos liberta do obscurantismo e da intolerância".
"Trago uma advertência, porém: democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade", disse.
O magistrado também afirmou que ninguém tem superpoderes e que o Supremo está atento "aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública".
O discurso visa dar respaldo à atuação do ministro Luís Roberto Barroso à frente do TSE. Ele tem sido atacado constantemente por Bolsonaro, que, segundo ele, quer eleições sujas e não democráticas.
Fux repreendeu a postura de Bolsonaro. "Atitudes desse jaez deslegitimam veladamente as instituições do país; ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos".
O magistrado também disse que o "diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras".
Segundo Fux, a democracia precisa ser cultivada diariamente e que, sem civilidade e respeito às instituições, a democracia "tende a ruir".
"Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer - e não deslegitimar - a confiança da sociedade nas instituições", disse.
O ministro também disse que os brasileiros jamais aceitariam "que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição".

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