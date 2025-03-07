Funcionário morre após ser atropelado por ônibus, no Aeroporto de Congonhas

Aeroporto de Congonhas. Acidente vitimou um colaborador Crédito: Ato Press/Folhapress

Um homem de 42 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 6, depois de ser atropelado perto da plataforma de embarque remoto do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A vítima trabalhava para Security Sata, empresa terceirizada responsável por fazer o transporte de passageiros da área de embarque até os aviões. A empresa foi procurada pela reportagem e não havia dado um retorno até a publicação deste texto.



Conforme a Aena, concessionária que opera o aeroporto, o homem foi atropelado por um ônibus, sem passageiros, enquanto o veículo realizava uma manobra de ré na plataforma de embarque remoto de Congonhas. As equipes de emergência foram acionadas para prestar os primeiros socorros à vítima. O funcionário foi encaminhado para o Hospital Saboya, no Jabaquara (zona sul), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 2.ª Delegacia de Atendimento ao Turista.