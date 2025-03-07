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Em São Paulo

Funcionário morre após ser atropelado por ônibus, no Aeroporto de Congonhas

A vítima trabalhava para Security Sata, empresa terceirizada responsável por fazer o transporte de passageiros da área de embarque até os aviões

Publicado em 07 de Março de 2025 às 09:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mar 2025 às 09:29
Aeroporto de Congonhas. Acidente vitimou um colaborador
Aeroporto de Congonhas. Acidente vitimou um colaborador Crédito: Ato Press/Folhapress
Um homem de 42 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 6, depois de ser atropelado perto da plataforma de embarque remoto do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A vítima trabalhava para Security Sata, empresa terceirizada responsável por fazer o transporte de passageiros da área de embarque até os aviões. A empresa foi procurada pela reportagem e não havia dado um retorno até a publicação deste texto.
Conforme a Aena, concessionária que opera o aeroporto, o homem foi atropelado por um ônibus, sem passageiros, enquanto o veículo realizava uma manobra de ré na plataforma de embarque remoto de Congonhas. As equipes de emergência foram acionadas para prestar os primeiros socorros à vítima. O funcionário foi encaminhado para o Hospital Saboya, no Jabaquara (zona sul), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 2.ª Delegacia de Atendimento ao Turista.
"A Aena presta as mais sinceras condolências à família e está totalmente à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações do caso", disse a concessionária em nota.

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