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Caso é investigado

Fotógrafo do coletivo Jornalistas Livres é morto no centro de SP

Conhecido como "Terremoto", Felipe Ary de Souza estava em uma festa com a namorada quando foi atacado

Publicado em 12 de Março de 2023 às 14:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mar 2023 às 14:04
O fotógrafo Felipe Ary de Souza, de 25 anos, conhecido como “Terremoto”
O fotógrafo Felipe Ary de Souza, de 25 anos, conhecido como “Terremoto” Crédito: Reprodução/Facebook
Polícia Militar de São Paulo investiga o assassinato de um fotógrafo do coletivo Jornalistas Livres, que aconteceu na madrugada de quarta-feira (8), durante uma festa no centro de São Paulo. Segundo relatos de testemunhas, Felipe Ary de Souza, de 25 anos, chegou ao apartamento de alguns amigos na Avenida Ipiranga, na República, região central de São Paulo, acompanhado da namorada. Em determinado momento, Felipe teria se desentendido com outros dois convidados e foi atacado com facas. Um dos agressores fugiu do local após a investida.
Felipe foi levado à Santa Casa de Misericórdia, também no centro paulistano, onde morreu. Ele foi sepultado na manhã de sábado (11), no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da capital.
Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, mostram um homem e uma mulher limpando o corredor e deixando o apartamento onde o crime teria acontecido. A polícia ainda analisará as imagens para tentar identificar os envolvidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, duas facas foram apreendidas pela polícia no local do crime, registrado no 2° Distrito Policial do Bom Retiro.
Pessoas presentes na festa momentos antes do crime afirmaram que a discussão começou por ciúme, mas não foram dados detalhes. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas. Nas redes sociais do Jornalistas Livres, houve muitas homenagens ao fotógrafo.

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