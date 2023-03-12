Fotógrafo do coletivo Jornalistas Livres é morto no centro de SP

Felipe foi levado à Santa Casa de Misericórdia, também no centro paulistano, onde morreu. Ele foi sepultado na manhã de sábado (11), no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da capital.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, mostram um homem e uma mulher limpando o corredor e deixando o apartamento onde o crime teria acontecido. A polícia ainda analisará as imagens para tentar identificar os envolvidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, duas facas foram apreendidas pela polícia no local do crime, registrado no 2° Distrito Policial do Bom Retiro.