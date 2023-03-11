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Em Belo Horizonte

Pai morre e filha fica gravemente ferida após avião cair sobre casas

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o monomotor era ocupado somente pelas duas vítimas; não houve feridos nas casas atingidas

Publicado em 11 de Março de 2023 às 20:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2023 às 20:43
Avião cai sobre casas em Belo Horizonte, Minas Gerais
Avião caiu sobre duas residências no bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte Crédito: Portão 1
Um homem morreu e uma mulher está gravemente ferida após um avião de pequeno porte cair sobre casas em Belo Horizonte no início da tarde deste sábado (11). As vítimas, José Luiz Oliveira e Jéssica Oliveira, são pai e filha.  
Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o monomotor era ocupado somente pelas duas vítimas, com José Luiz pilotando a aeronave, e caiu sobre duas residências no bairro Jardim Montanhês, próximo ao aeroporto Carlos Prates, que costuma receber aviões menores na capital mineira.
Ainda segundo a corporação, não houve feridos nas casas atingidas nem incêndio ou explosão no local do acidente. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os imóveis.
Após a queda, as vítimas ficaram presas às ferragens do veículo e foram socorridas desacordadas e com múltiplos traumatismos. Elas foram levadas para o Hospital João XXIII.
De acordo com familiares ouvidos pelo Estadão, o piloto e médico José Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu. Sua filha Jéssica  está em estado gravíssimo.
Avião cai sobre casas em Belo Horizonte, Minas Gerais
Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência Crédito: Portão 1
Oliveira é oftalmologista e sócio de um hospital em Governador Valadares, interior de Minas. De acordo com informações preliminares, ele teria passado a manhã na fazenda da família, em Abaeté, e retornava a Belo Horizonte quando o acidente ocorreu.
O Corpo de Bombeiros informou que peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) seguirão para o local para iniciar as investigações sobre o que teria motivado o acidente.

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