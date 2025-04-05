Fortes chuvas acionam sirenes no Rio e deixam desalojados em Angra dos Reis

O forte volume de chuvas registrado entre a noite de sexta-feira (4) e a manhã deste sábado (5) no Rio de Janeiro levou a Defesa Civil a emitir alertas em municípios da Baixada Fluminense e na capital.

Em Angra dos Reis, o boletim mais recente da prefeitura aponta que são 115 desalojados na cidade, sem registro de feridos.

O acumulado das chuvas nas últimas 48 horas chegou a 270 milímetros, segundo o órgão. Até a manhã deste sábado, as sirenes de alerta tocaram em 37 bairros.

Na capital, a Defesa Civil municipal voltou a acionar às 11h oito sirenes em Borel e Andaraí, duas comunidades da Grande Tijuca. Elas já haviam sido acionadas às 6h deste sábado nas duas comunidades e na de Formiga.

O governo do estado afirmou que enviou para Angra 800 itens com colchões, garrafas de água, fronhas, travesseiros, cobertas e lençóis, além de 2.000 cestas básicas.

Permanece o risco hidrológico muito alto nas regiões Costa Verde (Angra dos Reis), Baixada Fluminense (Duque de Caxias e São João de Meriti), Baixada Litorânea (Rio das Ostras) e Capital.

Limpeza de ruas em Angra dos Reis durante as chuvas que atingem a cidade Crédito: Prefeitura de Angra dos Reis

Impactos também foram registrados na região serrana, onde a subida da serra de Petrópolis chegou a ser fechada por cerca de uma hora na manhã deste sábado. Na cidade, a Defesa Civil também acionou as sirenes para as pessoas se direcionarem aos pontos de apoio.

Até as 11h, a BR-040 estava com trechos em meia-pista no km 90, na descida da serra, por causa de queda de árvore e no km 113, no sentido Rio. No sentido Juiz de Fora (MG), há um desvio no km 112 por causa de alagamento na pista.

Na sexta, a rodovia chegou a ser interditada na altura do km 111, em Caxias, por causa das chuvas.