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Fortes chuvas acionam sirenes no Rio e deixam desalojados em Angra dos Reis

Em Angra dos Reis, o boletim mais recente da prefeitura aponta que são 115 desalojados na cidade, sem registro de feridos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2025 às 14:19

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 14:19

O forte volume de chuvas registrado entre a noite de sexta-feira (4) e a manhã deste sábado (5) no Rio de Janeiro levou a Defesa Civil a emitir alertas em municípios da Baixada Fluminense e na capital.
Em Angra dos Reis, o boletim mais recente da prefeitura aponta que são 115 desalojados na cidade, sem registro de feridos.
O acumulado das chuvas nas últimas 48 horas chegou a 270 milímetros, segundo o órgão. Até a manhã deste sábado, as sirenes de alerta tocaram em 37 bairros.

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Na capital, a Defesa Civil municipal voltou a acionar às 11h oito sirenes em Borel e Andaraí, duas comunidades da Grande Tijuca. Elas já haviam sido acionadas às 6h deste sábado nas duas comunidades e na de Formiga.
O governo do estado afirmou que enviou para Angra 800 itens com colchões, garrafas de água, fronhas, travesseiros, cobertas e lençóis, além de 2.000 cestas básicas.
Permanece o risco hidrológico muito alto nas regiões Costa Verde (Angra dos Reis), Baixada Fluminense (Duque de Caxias e São João de Meriti), Baixada Litorânea (Rio das Ostras) e Capital.
Limpeza de ruas em Angra dos Reis durante as chuvas que atingem a cidade
Limpeza de ruas em Angra dos Reis durante as chuvas que atingem a cidade Crédito: Prefeitura de Angra dos Reis
Impactos também foram registrados na região serrana, onde a subida da serra de Petrópolis chegou a ser fechada por cerca de uma hora na manhã deste sábado. Na cidade, a Defesa Civil também acionou as sirenes para as pessoas se direcionarem aos pontos de apoio.
Até as 11h, a BR-040 estava com trechos em meia-pista no km 90, na descida da serra, por causa de queda de árvore e no km 113, no sentido Rio. No sentido Juiz de Fora (MG), há um desvio no km 112 por causa de alagamento na pista.
Na sexta, a rodovia chegou a ser interditada na altura do km 111, em Caxias, por causa das chuvas.
Trechos da rodovia Rio-Santos também foram interrompidos neste sábado. A interdição acontece entre os km 428 e 542, regiões de Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ) e Mangaratiba (RJ).

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