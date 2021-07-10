Forte esquema de segurança protege Bolsonaro em motociata em Porto Alegre

Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informa "assegurar a execução de ações de prevenção e policiamento, em cumprimento do dever de garantir a manutenção da ordem pública e proteção dos cidadãos, sejam participantes do evento ou não". Ao longo do percurso, o presidente recebe aplausos de apoiadores que carregam bandeiras do País.