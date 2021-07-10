Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Forte esquema de segurança protege Bolsonaro em motociata em Porto Alegre
Nova motociata

Forte esquema de segurança protege Bolsonaro em motociata em Porto Alegre

De acordo com imagens divulgadas pela TV Pampa, a PM gaúcha acompanha todo o trajeto feito pelo mandatário, que também recebe a proteção de agentes de segurança ao seu redor

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 12:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2021 às 12:01
Bolsonaro participa de motociata em Porto Alegre
Jair Bolsonaro participa de motociata em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.  Crédito: Reprodução/Facebook/Jair Bolsonaro
Um forte esquema de segurança protege o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) em motociata que ocorre nesta manhã deste sábado (10) em Porto Alegre (RS). De acordo com imagens divulgadas ao vivo pela TV Pampa, a Polícia Militar gaúcha acompanha todo o trajeto feito pelo mandatário do poder Executivo, que também recebe a proteção de agentes de segurança ao seu redor.
Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informa "assegurar a execução de ações de prevenção e policiamento, em cumprimento do dever de garantir a manutenção da ordem pública e proteção dos cidadãos, sejam participantes do evento ou não". Ao longo do percurso, o presidente recebe aplausos de apoiadores que carregam bandeiras do País.

Veja Também

Jornalista revela ataque de advogado de Bolsonaro: "na China você desapareceria"

Em baixa nas pesquisas, Bolsonaro diz que tem couro grosso e aguenta pressão

56% reprovam gestão de Bolsonaro na pandemia, aponta Datafolha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Porto Alegre (RS) governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como zonas proibidas de Chernobyl e entre as Coreias se tornaram paraíso da vida selvagem
Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados