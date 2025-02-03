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Força Aérea intercepta avião com 500 kg de drogas no Amazonas

O avião fez um pouso forçado em uma pista de terra próximo de Manacapuru, a 80 km de Manaus, e chegou a bater em algumas árvores. Em seguida, o piloto incendiou a aeronave e fugiu

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2025 às 09:01
Pilotos colocaram fogo na aeronave e fugiram do local
Pilotos colocaram fogo na aeronave e fugiram do local Crédito: Divulgação/FAB
A FAB (Força Aérea Brasileira) e a Polícia Federal interceptaram na manhã de domingo (2), no Amazonas, um avião vindo do Peru que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro carregado de drogas. Segundo a FAB, a ação coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais teve como resultado a apreensão de 500 quilos de drogas (maconha e haxixe).
O avião, modelo EMB-810 Seneca, matrícula PT-RFU, foi detectado por radares do Sistema de Defesa Aeroespacial ao entrar no espaço aéreo brasileiro. Aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 e H-60 Black Hawk atuaram na interceptação. Também foram usados satélites para a obtenção de informações de inteligência.
Após determinação dos militares e dos policiais, o avião fez um pouso forçado em uma pista de terra nas proximidades de Manacapuru, a 80 km de Manaus, e chegou a bater em algumas árvores. Em seguida, o piloto incendiou a aeronave e fugiu. De acordo com a Polícia Federal, foi possível apreender a droga antes das chamas destruírem o carregamento ilegal.
A ação fez parte da Operação Ostium, do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, realizado em parceria da FAB com órgãos de segurança pública. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam um aumento de 40,92% na apreensão de drogas pelas polícias estaduais na região da Amazônia Legal em 2024.

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