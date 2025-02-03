10 dicas para uma alimentação mais saudável na volta às  aulas

Frutas: escolha as da estação, elas são mais baratas e frescas. Pode cortá-las em pedaços pequenos ou transformá-las em espetinhos para dar um toque especial.

Pão integral ou pão francês: são ótimas opções para incluir na lancheira, pois fornecem energia. Pode rechear com queijo, requeijão ou até fazer pequenos sanduíches com vegetais ou proteínas magras, como ovos e peito de frango.

Pão de queijo e bolo caseiro sem cobertura: opções práticas e acessíveis, que a maioria das crianças ama. Também são boas opções para fornecer energia à garotada.

Ovos: excelente fonte de proteína de baixo custo.

Vegetais: são econômicos e podem ser facilmente cortados em tiras ou pedaços pequenos.

Cenoura, pepino e tomate: são bons para comer ao natural ou montar um delicioso sanduíche.

Iogurte natural: é uma excelente fonte de cálcio e probióticos. Adicione um pouco de mel ou frutas frescas para adoçar, caso necessário.

Pipoca: excelente opção de lanche econômico e saudável, desde que seja feita com pouco óleo e sal. Ela é rica em fibras e pode ser uma alternativa para substituir snacks industrializados.

Sucos naturais caseiros: pode variar os sabores conforme a temporada das frutas. Evite adicionar açúcar ou adoçantes para manter a opção saudável.

Queijo: ótima fonte de cálcio e proteína. Prefira os tipos mais simples, como o queijo minas ou ricota, que costumam ser mais baratos e oferecem boa nutrição. Podem ser cortados em cubos ou fatias para facilitar o consumo.