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Boas escolhas

10 dicas para uma alimentação mais saudável na volta às  aulas

Para garantir um lanche nutritivo e equilibrado na lancheira das crianças, é importante incluir alimentos que forneçam os nutrientes necessários

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2025 às 08:00
Lancheira de criança
É importante incluir alimentos que forneçam os nutrientes necessários Crédito: Shutterstock/ Marina April
É hora de voltar pra rotina. E para quem tem filhos, é o momento de preparar os lanches para a volta às aulas das crianças. Na intenção de cuidar da alimentação dos pequenos, muitas famílias têm a preocupação de montar uma lancheira saudável, sem as guloseimas industrializadas, mas ficam em dúvida de quais alimentos mandar e como não gastar tanto para que as crianças tenham um lanche nutritivo.
A pediatra Bruna de Paula explica que para garantir um lanche nutritivo e equilibrado na lancheira das crianças, é importante incluir alimentos que forneçam os nutrientes necessários para o crescimento saudável e o bom desempenho nas atividades diárias.
“Os grupos de alimentos que compõem uma lancheira saudável são os carboidratos, que fornecem a energia necessária para as crianças, as proteínas que são fundamentais para o crescimento e a reparação dos tecidos, além de ajudar na saciedade, evitando que a criança sinta fome rapidamente e as frutas e vegetais por serem ricos em fibras, vitaminas e minerais essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico, além de promoverem a digestão e a saúde intestinal”, esclarece.
A médica conta que segredo está em escolher alimentos simples, acessíveis e que tragam benefícios nutricionais. Ao optar por alimentos mais naturais e menos processados, você consegue criar opções variadas e saborosas sem comprometer o orçamento. 

Dicas para lanches saudáveis

Frutas: escolha as da estação, elas são mais baratas e frescas. Pode cortá-las em pedaços pequenos ou transformá-las em espetinhos para dar um toque especial.

 Pão integral ou pão francês: são ótimas opções para incluir na lancheira, pois fornecem energia. Pode rechear com queijo, requeijão ou até fazer pequenos sanduíches com vegetais ou proteínas magras, como ovos e peito de frango. 

 Pão de queijo e bolo caseiro sem cobertura: opções práticas e acessíveis, que a maioria das crianças ama. Também são boas opções para fornecer energia à garotada. 

 Ovos: excelente fonte de proteína de baixo custo. 

 Vegetais: são econômicos e podem ser facilmente cortados em tiras ou pedaços pequenos. 

Cenoura, pepino e tomate: são bons para comer ao natural ou montar um delicioso sanduíche. 

 Iogurte natural: é uma excelente fonte de cálcio e probióticos. Adicione um pouco de mel ou frutas frescas para adoçar, caso necessário. 

 Pipoca: excelente opção de lanche econômico e saudável, desde que seja feita com pouco óleo e sal. Ela é rica em fibras e pode ser uma alternativa para substituir snacks industrializados. 

 Sucos naturais caseiros: pode variar os sabores conforme a temporada das frutas. Evite adicionar açúcar ou adoçantes para manter a opção saudável. 

 Queijo: ótima fonte de cálcio e proteína. Prefira os tipos mais simples, como o queijo minas ou ricota, que costumam ser mais baratos e oferecem boa nutrição. Podem ser cortados em cubos ou fatias para facilitar o consumo.

A pediatra ressalta, ainda, a importância da hidratação e o consumo moderado de sucos, mesmo os naturais. “A hidratação é fundamental, mas deve ser realizada, preferencialmente, com água. Embora o suco natural seja uma opção saudável quando consumido com moderação, é importante não incluí-lo todos os dias na lancheira das crianças. Isso ocorre porque, mesmo sendo uma fonte de vitaminas, os sucos podem ser ricos em açúcares naturais, o que, em excesso, pode contribuir para o aumento de calorias, além de não oferecer a fibra presente na fruta inteira. Além disso, quando as frutas são transformadas em suco, a maior parte das fibras é perdida, o que reduz os benefícios digestivos. As melhores substituições são a água, água de coco e chá gelado”, alerta.

Industrializados com moderação

Apesar dos alimentos industrializados não serem indicados para o lanche das crianças, a médica afirma que é possível fazer a vontade dos pequenos, esporadicamente, e incluir uma 'besteirinha' na lancheira.
“É possível incluir produtos industrializados na lancheira das crianças de vez em quando, mas, no máximo, duas vezes por semana. Esses alimentos, especialmente os processados e ricos em açúcares e conservantes, não oferecem os mesmos benefícios nutricionais que alimentos frescos e naturais. O consumo excessivo pode contribuir para o aumento do risco de doenças como obesidade, cáries dentárias e problemas digestivos. Busque por produtos com menos aditivos e conservantes e que contenham menos açúcar e gorduras trans”.
A pediatra orienta, ainda, “se for escolher biscoitos ou pães industrializados, dê preferência pelas versões integrais, que são mais ricas em fibras e ajudam na digestão. No caso de sucos prontos, prefira os sem adição de açúcares e que sejam feitos 100% de fruta. Mas lembre-se que a opção mais saudável ainda é o suco natural feito em casa. Para o dia a dia, a prioridade deve ser sempre alimentos frescos e caseiros, que oferecem muito mais benefícios para a saúde e o bem-estar da criança”, orienta Bruna.

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