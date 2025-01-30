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Se cuida

Veja alimentos que melhoram e prejudicam a saúde da pele

O cuidado com a alimentação é fundamental para evitar algumas condições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 jan 2025 às 16:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 16:00

A alimentação reflete diretamente na aparência e na saúde da pele (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
A alimentação reflete diretamente na aparência e na saúde da pele Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
A relação entre alimentação e saúde da pele é um tema cada vez mais discutido. O que colocamos no prato reflete diretamente na aparência e na saúde do maior órgão do corpo. Segundo a dermatologista Dra. Mariana Paixão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), os excessos alimentares podem causar uma série de problemas, desde o aumento da oleosidade até o agravamento de condições como acne, rosácea e envelhecimento precoce.
“A pele é um espelho do que acontece no organismo. Quando consumimos alimentos em excesso, especialmente os ricos em açúcar, gorduras saturadas e ultraprocessados, criamos um ambiente interno propício para inflamações, o que se manifesta externamente em forma de acne, irritações e outros problemas dermatológicos”, explica.

Alimentos que afetam a saúde pele

De acordo com a Dra. Mariana Paixão, os excessos alimentares sobrecarregam o organismo e desencadeiam reações que afetam diretamente a pele. Ela destaca alguns exemplos:
  • Açúcar em excesso: o consumo elevado de açúcar contribui para a glicação, um processo que danifica as fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. O resultado é o envelhecimento precoce, com formação de rugas e flacidez;
  • Frituras e gorduras saturadas: favorecem a inflamação no corpo, que pode piorar quadros de acne e rosácea, além de aumentar a oleosidade da pele;
  • Álcool: o consumo exagerado de bebidas alcoólicas desidratam a pele, deixando-a sem viço e com maior predisposição ao envelhecimento precoce;
  • Sal: o excesso de sódio pode levar à retenção de líquidos e inchaço, além de prejudicar a hidratação natural da pele;
  • Laticínios e alimentos ultraprocessados: em algumas pessoas, o consumo excessivo de derivados do leite e alimentos industrializados pode agravar a acne e causar irritações.
Frutas e vegetais antioxidantes ajudam a prevenir o envelhecimento precoce (Imagem: photka | Shutterstock)
Frutas e vegetais antioxidantes ajudam a prevenir o envelhecimento precoce Crédito: Imagem: photka | Shutterstock

Alimentos que beneficiam a pele

A Dra. Mariana Paixão explica que uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é fundamental para manter a pele saudável e bonita. Alguns alimentos são aliados poderosos, tais como:
  • Frutas e vegetais ricos em antioxidantes: morango, laranja, abacate, cenoura e folhas verdes ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce;
  • Água e alimentos hidratantes: manter o corpo hidratado é essencial para a elasticidade e o viço da pele. Consuma bastante água e alimentos como melancia e pepino;
  • Peixes e sementes: fontes de ômega 3, como salmão, chia e linhaça, ajudam a reduzir inflamações e melhoram a barreira cutânea;
  • Oleaginosas: castanhas e nozes são ricas em selênio e vitamina E, que protegem a pele contra danos externos e mantêm sua integridade;
  • Chás e ervas naturais: alguns chás, como o verde, possuem propriedades anti-inflamatórias que beneficiam a pele.

Práticas para recuperar a pele após os excessos

Durante períodos de excessos alimentares, como festas e feriados, a pele pode sofrer. Por isso, a dermatologista recomenda adotar algumas práticas para minimizar os danos, tais como:
  • Aumentar a hidratação: consuma mais água para ajudar a eliminar toxinas;
  • Investir em alimentos anti-inflamatórios: inclua alimentos ricos em antioxidantes e ômega 3 na dieta;
  • Evitar o efeito rebote: não compense os excessos com restrições extremas. O equilíbrio é a chave;
  • Cuidar da rotina de skincare: redobre os cuidados com a limpeza, hidratação e proteção solar para ajudar a pele a se recuperar.

Consulte um dermatologista

A dermatologista Dra. Mariana Paixão reforça que a alimentação equilibrada é um dos principais pilares para manter a pele saudável, ao lado de uma boa rotina de cuidados e visitas regulares ao dermatologista. “Uma pele bonita começa de dentro para fora. O que comemos influencia diretamente no estado da nossa pele, então investir em uma dieta saudável não é apenas uma questão estética, mas também de saúde”, diz.
Se você percebe que a sua alimentação está impactando negativamente sua pele, procure um dermatologista para orientações personalizadas. Pequenas mudanças no cardápio podem fazer toda a diferença na saúde e na aparência da sua pele.
Por Beatriz Corrêa

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