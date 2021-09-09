Foragido, líder caminhoneiro Zé Trovão está no México e promete se entregar

Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, deve ser preso nesta quinta ((0 Crédito: Reprodução/TikTok

As declarações foram prestadas pelo próprio manifestante em um dos vídeos que divulga para caminhoneiros por meio das redes sociais. Em seu canal no Telegram, ele conta com mais de 24 mil seguidores.

"Em alguns momentos eu devo ser preso. Eu não vou mais fugir. Chega, eu estou cansado disso. Para quem não sabe, estou no México. A embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou. Em alguns momentos, provavelmente a polícia vem aqui me recolher", afirmou.

A ordem de prisão contra ele é da última sexta-feira (03), expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República.

Zé Trovão é investigado por incitar atos com contornos violentos no 7 de setembro contra o STF e contra o Congresso Nacional. Apesar das restrições, ele segue, pela internet, orientando caminhoneiros a favor de Bolsonaro e incentivando a paralisação total da categoria.