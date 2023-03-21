Flavio Dino entra com notícia-crime contra Marcos do Val e filhos de Bolsonaro

A notícia-crime atinge ainda os deputados Carlos Jordy (P-RJ), Paulo Bilynsky (PL-SP), Otoni de Paula (MSB-RJ) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

O ministro da Justiça viu "multiplicação organizada e sistemática de um grupo visando propagar, pelo menos, duas fake news": a de que Dino se reuniu com traficantes ou chefes de organizações criminosas; e a de que ele estava sem escolta policial — "o que é absolutamente mentiroso", de acordo com Dino. Ainda segundo ele, os parlamentares tentaram ferir sua honra e imputar-lhe cometimento de crime.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O pedido de investigação foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, um dos principais alvos de ataques da base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é relator de investigações que atingem o ex-chefe do Executivo e seus apoiadores.

As publicações no centro da notícia-crime foram realizadas após Dino participar, no último dia 13, do lançamento do Boletim "Direito à segurança pública na Maré", publicação que sistematiza dados sobre os impactos da violência armada no Complexo do Maré, no Rio.

Segundo Dino, o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu em suas redes sociais: "Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas 2 carros e sem trocar tiros. Vamos convocá-lo na Com. Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca. Isto é um absurdo!".

Já o deputado Carlos Jordy publicou vídeo com a legenda: "Ministro da Justiça de lula visita o Complexo da Maré e se reúne com lideranças. Ele foi sem segurança nem escolta. Convocaremos Dino para que preste esclarecimentos sobre sua visita a um local dominado pelo tráfico."

O outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio, também fez um post sobre a visita de Dino à Maré, sendo que o conteúdo chegou a ser classificado como falso pela rede social. Na legenda, o senador escreveu: "O ministro Flávio Dino poderia compartilhar com nossos Policiais do Rio qual a mágica para entrar num local, com presença de traficantes armados com fuzis, sem ser recebido a tiros!".

Na notícia-crime encaminhada ao STF, Dino destacou que a Corte máxima já decidiu que "a imunidade parlamentar não pode ser usada como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, ainda mais quando contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático".

Ainda segundo o ministro da Justiça, as publicações ainda 'estão carregadas de preconceito contra as camadas menos abastadas da sociedade, especialmente as favelas e demais periferias urbanas, que são frequentemente alcançadas pela discriminação e racismo'.