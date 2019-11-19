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Saída

Flávio Bolsonaro entrega pedido de desfiliação do PSL

O parlamentar irá participar da reunião do Aliança pelo Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 13:57

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 13:57

Flavio Bolsonaro Crédito: Revista Forum
O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) pediu desfiliação do PSL nesta segunda-feira (18). A informação foi confirmada pela assessoria do senador. Na quinta-feira, 21, o parlamentar irá participar da reunião do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar. Apesar do filho já ter se adiantado à saída do PSL, a sigla presidida pelo deputado Luciano Bivar (PE) ainda não recebeu nenhum pedido para a desfiliação de Jair Bolsonaro.
Nesta terça-feira, 19, o PSL realiza uma convenção nacional em sua sede em Brasília. A legenda elegerá os 15 membros da Executiva Nacional, incluindo presidente e dois vices. A tentativa é reorganizar a casa, após a crise interna da legenda que culminou com o anúncio da saída de Bolsonaro na semana passada.

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Com a reunião desta quarta, o comando do PSL deve seguir nas mãos de Luciano Bivar e as mudança será a vice-presidência, que agora deve ficar a cargo de Júnior Bozzella (SP). O deputado paulista pode ainda abocanhar a presidência do diretório estadual de São Paulo, no lugar de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
Já o comando do diretório do Rio de Janeiro, hoje nas mãos de Flávio Bolsonaro, ainda está em aberto. A convenção desta terça-feira, 19, deve terminar às 14h.
A expectativa é de que o Conselho de Ética do PSL comece a proferir sentença dos 19 acusados de infidelidade a partir do dia 26 de novembro.
Com informações do Estadão

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