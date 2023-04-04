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Em Minas Gerais

Filho é preso por tentar matar o pai após acusá-lo de engravidar sua esposa

Segundo delegado, faca que suspeito usou para tentar matar o pai "dobrou" no momento do ataque; mesmo assim, a vítima sofreu lesões na cabeça, braços e pernas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2023 às 18:45

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 18:45

Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais
Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Minas Gerais
As polícias Civil e Militar de Minas Gerais prenderam um homem de 44 anos acusado de tentar matar o próprio pai, de 72, a facadas.
Segundo a PM, o idoso disse que acordou de madrugada com o filho agressivo, tentando matá-lo com uma faca.
O delegado José Olegário, da Delegacia Regional de Polícia Civil de Venda Nova, informou que "por sorte", a faca "dobrou" quando o suspeito atacou o próprio pai.
Mesmo assim, a vítima sofreu várias lesões na cabeça, braços e pernas. O homem contou que tentou se defender ao empurrar o filho com os pés para longe, mas não conseguiu.
"O idoso nos disse que o filho é usuário de drogas e que apresentava comportamentos estranhos, como nesse fato, em que teria clamado por 'justiça' ao desencadear os atos violentos", declarou o delegado.
O delegado destacou que o suspeito apresentou versões conflitantes para a agressão. Segundo ele, o pai teria tido um caso e engravidado sua ex-esposa. "Ele apresentou como justificativa para o crime o fato de o pai supostamente ter um relacionamento com a ex-esposa dele e, ainda, tê-la engravidado", contou Olegário.
O suspeito já tem passagens pela polícia por roubo, furto, tráfico de drogas e lesão corporal. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder por homicídio qualificado, pelo fato de a vítima ser idosa e da mesma família.
O caso ocorreu nesta terça-feira (4), no bairro Jardim Felicidade, em Belo Horizonte. Os nomes da vítima e do suspeito não foram revelados.

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