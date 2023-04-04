Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem que esfaqueou repórter da Globo é condenado a 13 anos de prisão
No Distrito Federal

Homem que esfaqueou repórter da Globo é condenado a 13 anos de prisão

O repórter Gabriel Luiz foi esfaqueado por dupla na perna, tórax, abdômen e pescoço em uma tentativa de latrocínio; um adolescente segue cumprindo medida socioeducativa

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:27
Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília
Gabriel Luiz, repórter da TV Globo em Brasília Crédito: TV Globo/Reprodução
Um ano após ser atacado por dois homens com golpes de faca na região administrativa do Distrito Federal, o repórter Gabriel Luiz, 30, da TV Globo de Brasília, vê a condenação de um dos envolvidos. Conforme o Jornal Nacional, o agressor pegou 13 anos de prisão.
Já o menor de idade que estava com ele permanece cumprindo medida socioeducativa. Foi o adolescente quem segurou o jornalista enquanto o outro homem desferia ao menos dez facadas em regiões como abdômen, pescoço e braços.

Relembre o caso

Era 14 de abril de 2022 quando câmeras de segurança do edifício em que morava no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal, capturaram o momento exato em que o jornalista foi encurralado por dois jovens.
Enquanto um dos suspeitos dava um mata-leão em Gabriel, o outro o acertava com dez facadas. Os ferimentos foram por todo o corpo, atingindo regiões como perna, tórax, abdômen e pescoço.
Gabriel acabou sendo atingido também em áreas bem mais delicadas como estômago, pulmão, pâncreas e diafragma. O repórter passou por diversas cirurgias e levou várias semanas para se recuperar totalmente do ataque.
Segundo a Polícia Civil, o jornalista foi vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo o delegado-adjunto da 3ª DP (Cruzeiro), Douglas Fernandes, ambos confessaram o crime e disseram que estavam sob o efeito de drogas. Eles não tinham antecedentes criminais.
Quatro meses depois, Gabriel ficou surpreso com a recepção que recebeu na redação da Globo Brasília quando voltou a trabalhar. Ele ganhou bolo, salgadinhos e balões na volta à emissora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Distrito Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados